رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الفنانة مها سلامة تعلن وفاة والدها: «أبي في ذمة الله»

كتب:

هبة أمين
02:34 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
مها سلامة

مها سلامة

توفى والد الفنانة مها سلامة، منذ قليل، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الإعلان عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة، أوموعد ومكان الجنازة.

وفاة والد مها سلامة

وكتبت الفنانة مها سلامة، عبر حسابها على موقع فيس بوك، معلنة خبر وفاة والدها بقولها: «أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

واكتفت الفنانة مها سلامة بإعلان خبر وفاة والدها، دون الإشارة إلى موعد ومكان الجنازة، أو إعلان موعد ومكان استقبالها العزاء في والدها الراحل.

موعد ومكان الجنازة

وتفاعل مع المنشور الذي كتبته عدد من جمهورها ومتابعيها وأصدقاءها من داخل وخارج الوسط الفني، مع حرصهم عل مواساتها ودعمها والدعاء لوالدها بالرحمة.

اقرأ المزيد:

مها سلامة تعلن تعافيها من فيروس كورونا: كانت فترة صعبة

الفنانة مها سلامة تعلن إصابتها بفيروس كورونا: دعواتكم

عاجل.. وفاة والد الفنان محمد مهران

خالد يوسف يقدم واجب العزاء في والد الفنان شريف حافظ

وفاة والد الفنان شريف حافظ.. والجنازة في مسجد التوحيد بالعاشر من رمضان

وفاة والد الفنان حمادة صميدة بعد صراع مع المرض
بقلم هبة أمين