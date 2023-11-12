الفنانة مها سلامة تعلن وفاة والدها: «أبي في ذمة الله»

توفى والد الفنانة مها سلامة، منذ قليل، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الإعلان عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة، أوموعد ومكان الجنازة.

وفاة والد مها سلامة

وكتبت الفنانة مها سلامة، عبر حسابها على موقع فيس بوك، معلنة خبر وفاة والدها بقولها: «أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

واكتفت الفنانة مها سلامة بإعلان خبر وفاة والدها، دون الإشارة إلى موعد ومكان الجنازة، أو إعلان موعد ومكان استقبالها العزاء في والدها الراحل.

موعد ومكان الجنازة

وتفاعل مع المنشور الذي كتبته عدد من جمهورها ومتابعيها وأصدقاءها من داخل وخارج الوسط الفني، مع حرصهم عل مواساتها ودعمها والدعاء لوالدها بالرحمة.