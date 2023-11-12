حالتان يلزم فيهما إعادة توزيع المعاش بين المستحقين.. ما هما؟

حدد قانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، حالتين يلزم فيهما إعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين، وجميع الفئات التي حددها القانون، ولها الحق في الحصول على معاش المؤمن عليه حال وفاته.

حالتان تستلزمان إعادة توزيع المعاش

وقال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، لـ«الوطن»، إنَّ الحالات التي يلزم فيها إعادة توزيع المعاش هي:

- الحالة الأولى: في حال «طلاق أو ترمل البنت أو الأخت».

- الحالة الثانية: في حال «عجز الابن أو الأخ عن الكسب».

تنظيم صرف معاش المؤمن عليه

وأشار الخبير القانوني، إلى أنَّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن القواعد وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام، مشيرًا إلى أنَّ القانون يسعى لتنظيم حالات صرف معاش المؤمن عليه للفئات المستحقة التي نص عليها القانون، وذلك حتى يضمن وصول حقوق المؤمن عليه إلى أهله وحتى بعد وفاته.