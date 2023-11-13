خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.. اعرفها

توفر وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، كارت الخدمات المتكاملة المتوفر من قبل الوزارة لذوي الهمم لمساعدتهم في الحصول على الخدمات بطريقة بسلسة ويسر، ويتم ذلك بعد حجز الكشف الطبي.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة:

هناك عدد من الأشخاص يرغبون في تعديل الموعد الخاص بالكشف الطبي، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة، ويضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده».

الخطوة الثانية: يضغط المتقدم على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

وهناك طريقة للاستعلام عن الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة.

وبحسب ما حددت وزارة الصحة للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يدخل المُتقدم للاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة على الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0.

الخطوة الثانية: يتم اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: يضغط المتقدم على الرابط الخاص بالكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg/.

الخطوة الرابعة: يختار المُتقدم كلمة استعلام وبعدها يدخل الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقم.

الخطوة الخامسة: يتم الضغط على كلمة بحث، وحينها يظهر موعد الكشف الطبي للحصول على الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة.