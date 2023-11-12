إزالة تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة المنصورة بالدقهلية

أعلن محمد الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، عن إجراء أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين، خاصة في شارع الجيش.

إزالة مياه الأمطار في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان سابق لها، أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية، مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أعمال رفع تركمات المياة، حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكماتها.

وجاءت إزالة المياه، بعد أن تعرضت بعض المراكز والمدن اليوم بمحافظة الدقهلية، لسقوط الامطار الخفيفة، وجرى على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار، بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بهان بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

وأشارت محافظة الدقهلية، إلى أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير مستقر، والتقلبات الجوية، مع ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي، حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوى المحافظة.

وأوضح رئيس حى غرب المنصورة، اتخاذ كل الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير مستقر والتقلبات الجوية.