«الأرصاد الجوية»: أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى تمتد إلى المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تقدم السحب العالية والمنخفضة الرعدية والممطرة إلى مناطق محافظة الجيزة، حيث يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، تمتد إلى مناطق متفرقة من غرب محافظة القاهرة الكبرى وتمتد للداخل مع تقدم ساعات النهار، لتصل الى عدد كبير من المحافظات جنوب وشمال الوجه البحري ومدن القناة إقليم شمال وجنوب الصعيد، بنسب تصل لـ40%، وفقا لصور الأقمار الضناعية.

أمطار شديدة على الجيزة والمحافظات

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وأحياء محافظة الجيزة تشهد حاليا سقوط أمطار غزيرة ومتفوتة الشدة على فترات متقطعة على مدار اليوم، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد، ومعظم المحافظات بسبب استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة، واستمرار فرص سقوط الأمطار، متفاوتة الشدة ومتوسطة ورعدية على معظم المحافظات.

رفع حالة الطوارئ فى المحافظات

وفي نفس السياق تم رفع حالة الطوارئ في عدد من المحافظات التي تشهد تقلبات جوية وسقوط للأمطار اليوم، بعد توجيهات الأرصاد الجوية أن الأمطار ستكون غزيرة وشديدة على معظم محافظات الجمهورية، والتي تستمر على فترات متقطعة على مدار اليوم وغدا الاثنين، مع توقعات بتراجع كميات الأمطار وحدتها بداية من منتصف الأسبوع الجاري بحيث تتركز فقط على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسيناء.