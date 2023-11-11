سقوط أمطار غزيرة في مدينة المنصورة بالدقهلية

شهدت مدينة المنصورة، بالدقهلية، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق بالمدينة، وبرودة في الطقس مع تكاثر الغيوم ورياح، ودعت الأرصاد إلى توخي الحذر خلال الساعات المقبلة بسبب تقلبات الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة الطقس، وسقوط أمطار وتكون متوسطة إلى رعدية مع طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

سقوط أمطار غزيرة بالمنصورة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية تشهد محافظة الدقهلية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

سرعة الدفع بسيارات كسح مياه الأمطار بالمنصورة

وأشارت محافظة الدقهلية إلى ضرورة أن يتم الدفع بسيارات كسح مياه الأمطار بتعاون الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق الكهربائي، حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم، وضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات في كل مركز ومدينة والوحدات القروية، مع كل الجهات المعنية ومع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتواجد المستمر لكل القيادات والإدارات الميدانية فى الشارع.