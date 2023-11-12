نصائح للاستثمار في 2024.. العقار والبورصة الأكثر ربحا

مع قرب انتهاء عام 2023، واقتراب حلول عام 2024، أصبح الاستثمار هو أحد أبرز الموضوعات التي يتم مناقشاتها، خاصةً وأنه يعتبر من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها زيادة الدخل، كما أن التفكير في المستقبل يعتمد دائماً على زيادة الأرباح والدخل والاستفادة من المال، خاصة وأن عام 2024 يأتي ومعه العديد من التحديات الاقتصادية، التي تتبع الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية والحالية.

أفضل النصائح للاستثمار في 2024

وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه من أبرز النصائح التي يتم من خلالها الاستثمار في عام 2024 هي عدم الاحتفاظ بالأموال في المنزل، لأن وجودها في المنزل مع عدم وجود عائد لها، يعتبر خسارة لقيمة المال مع مرور الوقت.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من الأفضل وضعها في العديد من الأوعية الادخارية التي تمثل طريقة جيده في تحقيق عائد ربحي على الأموال، خاصةً في ظل الوقت الذي ينتشر فيه ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تقبل لحجم المخاطرة في أنواع الأوعية الادخارية، بدايةً من الودائع البنكية وشراء الشهادات البنكية والبورصة والصناديق الاستثمارية.

ولفت إلى ضرورة وجود خطة ماليه من قبل المواطن ومعرفة حجم المخاطرة ومعرفة توقيتات الاحتياج المالي، ولذلك لتحديد أفضل طريقة للاستثمار.

كما أنه يجب أن يتم تقليل الإنفاق والاستهلاك ليكون في الحد الأدنى، وفي حالة ضرورة شراء بعض السلع من الأفضل الإسراع في شرائها وعدم تأجيلها، خاصة في السلع المعمرة والسيارات وغيرها.

وذلك يأتي مع ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية لكل مواطن، ليضع أمواله في أكثر من نوع للاستثمار حتى يضمن عدم خسارة الاستثمار كله في حالة الخسارة.

أبرز الطرق للاستثمار خلال 2024

وأوضح أنه من أفضل الطرق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، فالودائع والشهادات والسندات هي أول اختيار لأن المخاطرة فيهم معدومة وتصله للمبتدئين في الاستثمار.

والعقار وعاء جيد خاصة في المدن الجديدة ولكنة وعاء طويل الأجل، كما أن شراء الأسهم في البورصة من أكثر الأوعية الادخارية مخاطرة وهؤلاء هم الأكثر الأوعية تحقيقا للمكاسب.