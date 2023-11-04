نصائح مهمة للاستثمار الآمن في الذهب.. «لو عايز تكسب ومتخسرش فلوسك»

شهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، انخفاضا في الأسعار، إذ يعتبر كل انخفاض في الأسعار بالمعدن الأصفر هو بمثابة فرصة جيدة ومضمونة للاستثمار في الملاذ الآمن.

ولكن مع الاستثمار في الذهب هناك العديد من الخطوات التي يجب العمل عليها لتحقيق أفضل ربح وأفضل نتائج للاستثمار حتى يكون ناجحا ويحقق مكاسب مالية كبيرة.

قدمت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب في السوق، عددا من النصائح والخطوات التي يجب على المستثمرين في الذهب اتباعها، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق مكاسب كبيرة جدا من الاستثمار في الذهب.

متابعة التحركات والأسعار

أوضحت «جولد بيليون» أنه على الراغب في الاستثمار في الذهب، متابعة تحركات الأسعار في السوق لحظة بلحظة، خاصة وأن أسعار الذهب تتحرك بشكل متواصل.

وأشارت إلى أنه يجب على كل مستثمر في الذهب معرفة أيهما أفضل نوع وشكل من الذهب الذي يتماشى مع قدراته المالية، سواء سبائك أو مشغولات أو عملات.

آراء المحللين ومعرفة الأوضاع الحالية من ضمن الضروريات

وأكدت ضرورة متابعة أخبار الذهب والأخبار التي تؤثر عليه بشكل كبير، وكذلك الأحداث حيث هناك العديد من الأحداث والقرارات والأخبار التي تؤثر على أسعار الذهب، وذلك لتحديد أفضل وقت لاتخاذ القرار سواء بالبيع أو الشراء.

كما أن هناك أهمية كبيرة لمتابعة وسماع آراء المحللين في الأسواق، وذلك لمعرفة وفهم الأحداث في سوق الذهب، بدون تعقيد وبطريقة بسيطة.