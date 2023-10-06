نصائح للراغبين في الاستثمار.. أفضل 3 طرق لتنمية مدخراتك

قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن أفضل الطرق لاستثمار المدخرات وزيادة قيمتها السوقية تتلخص في 3 طرق، وهي شراء الذهب والعقارات وشهادات البنوك، مضيفا أنها طرق مضمونة لتحقيق المكاسب بعيدًا عن المغامرة غير المحسوبة، والدخول في مشروعات غير مدروسة جيدًا أو الوقوع ضحية للنصابين.

أفضل 3 طرق للاستثمار

أضاف «أبو علي» في حديثه لـ«الوطن» أن الاستثمار في الذهب يعد الملاذ الآمن لأي فرد لديه أموالًا يرغب في استثمارها أو الحفاظ على قيمتها السوقية دون نقصان، لأن الذهب كما يقولون في الأمثال الشعبية «زينة وخزينة».

وشرح طريقة الاستثمار في العقارات بقوله إن هذا البند يعد من البنود المربحة في الاستثمار، فالعقارات تحقق هامش ربح جيد في حالة الإجادة في هذا المجال، أما الأشخاص الذين لا يجيدون التعامل مع العقارات بتقدير السوق فأن هامش الربح سيكون قليلًا بالنسبة لهم.

وتابع «أبو علي» أن الاستثمار في شهادات الاستثمار من الأمور الهامة والمضمونة، والتي تدر الربح على المواطنين، فالبنك يحدد قيمة ربح ثابته يحصل عليها الفرد في أوقات محددة.

نصائح للراغبين في الاستثمار

«الوطن» تنشر نصائح للراغبين في الاستثمار بحسب «وارن بافيت» أحد أغنى رجال العالم.

وهي كالتالي:

- استثمر في مجال ما عندما لا يكون غيرك راغبا فيه.

- البحث عن شركات جيدة ذات اقتصاد متين.

- تحلى بالصبر وفكر بالاستثمار على المدى الطويل.

- لا تضع جميع أموالك في استثمار واحد.

- حدِّد خطة استثمارية واعمل بكل جد لتحقيقها.

- استعن بالخبراء لمساعدتك على اتخاذ القرار.