«قطاع الأعمال» توضح تفاصيل تطوير شركة العبوات والمستلزمات الطبية

قال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الإعمال العام، إنَّ الوزارة تهتم الفترة الحالية بتطوير جميع الشركات التابعة لها، ومن ضمن تلك الشركات شركة العبوات والمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان التي تتبع شركة القابضة للأدوية.

تطوير خطوط الإنتاج الخاصة بالتغليف

وأضاف «عبدالغني»، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام يهتم دائمًا بمتابعة جميع خطوط الإنتاج الخاصة بالتغليف وإنتاج العبوات الداخلية والخارجية المتمثلة في البلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات، كما تتابع الوزارة الإنتاج الخاص بخراطيم البلاستيك والخراطيم الخاصة بنقل الدم.

الهدف من خطة التطوير

وتابع أنَّ الفترة الحالية تشهد خطة محددة يعمل عليها الجميع من أجل تطوير إنتاج الشركة ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج، وتحسين المنظومة التسويقية للمنتجات، كما يتمّ التركيز على تدريب العمال على وسائل الإنتاج الحديثة والغرض من تلك التطوير توفير احتياجات السوق المحلية.

وتأسست شركة العبوات الدوائية عام 1964 كصناعة تكميلية لازمة لتوفير العبوات المستخدمة لتغليف الأدوية، سواء للتغليف الداخلي الملاصق للدواء كالبلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية أو التغليف الخارجي كعلب الكرتون والمطبوعات.