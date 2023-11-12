«مياه مطروح» تنفذ 281 نشاطا للتوعية بترشيد الاستهلاك في 60 مدرسة

أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الإدارة العامة للعلاقات العامة إدارة التوعية، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح، قامت بتنظيم برنامج أنشطة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وسلامة ومأمونية المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، تحت شعار «كل نقطه بتفرق»، داخل 60 مدرسة خلال شهر أكتوبر الماضي، في مناطق مختلفة بمرسى مطروح، وذلك بناء على تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تنفيذ 281 نشاطا خلال شهر بمدارس مطروح

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إن أنشطة البرنامج التوعوية بلغ عددها 281 نشاطا خلال الشهر، وتضمنت عمل ندوات توعية في طابور الصباح، وورش رسم ولعبة السلم والثعبان للمرحلة الابتدائية، وندوات توعية للطلاب داخل الفصول، وتنظيم مسابقات معلومات عامة في قطاع المياه والصرف الصحي، وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية للطلاب الفائزين تحت إشراف عبدالحميد الهواري أخصائي التوعية.

مشاركة 45 ألف طالب في برنامج التوعية

وأضاف رئيس شركة المياه في مطروح، أن عدد الطلاب المشاركين في البرنامج التوعوي لترشيد استهلاك مياه الشرب بلغ 45 ألفا و767 طالبا وطالبة في مراحل التعليم الأساسي.

رفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن حملات التوعية بالمدارس تهدف إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها، كما أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.