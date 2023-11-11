3 استعدادات من قبائل مطروح لتخزين مياه الأمطار في الآبار.. فرحة بموسم الخير

استعدت جميع قبائل مطروح لسقوط الأمطار وتجهيز الآبار لتخزين مياه الأمطار خاصة في القرى والنجوع على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح التي تطل على سواحل البحر المتوسط، من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا ومروراً بمناطق سيدي عبد الرحمن وتل العيس والعلمين وغزالة والضبعة وفوكه ورأس الحكمة، ومرسى مطروح والمتاني والزغيرات والنجيلة والزويدة وأبو مزهود وسيدي براني وبقبق وأبوزريبة.

3 استعدادات من قبائل مطروح لاستقبال الأمطار

العمدة إدريس أبو السويطية عمدة قبيلة الجميعات بمطروح أكد لـ«الوطن»، أن هناك استعدادات في قرى ونجوع مطروح من جانب قبائل مطروح المقيمين في الصحراء للأمطار خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المناطق الساحلية، خلال الأيام المقبلة، ومنها، 3 استعدادات رئيسية تطهير مخرات السيول داخل النجع، وتطهير وتنظيف الآبار من الشوائب، وصيانة الآبار والسدود قبل موسم الشتاء، تمهيداً لاستقبال سقوط الأمطار وتخزينها في الآبار.

الاستفادة من مياه الأمطار في صحراء مطروح

جميع قبائل مطروح من سكان الصحراء يعيشون على مياه الأمطار حسب العمدة سعيد أبوزريبة لـ«الوطن»، عمدة قبيلة المعايدة بالسلوم، وهي تعتبر حياة كاملة للمواطنين حيث يعتمدون عليها على مدار العام في الأكل والشرب، وسقيا المواشي من الأغنام والماعز والإبل وزراعة الشعير والزيتون والتين، وهي الزراعات الموسمية التي يعتمد عليها المواطنون المقيمون في صحراء مصر الغربية.

تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار

اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح أكد لـ«الوطن»، أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وإنشاء مزيد من الآبار وخزانات المياه والسدود في المناطق المحتاجة والتي تشهد سقوط أمطار، لتخزينها والاستفادة منها، وذلك من خلال مشروعات تقوم بتنفيذها مركز التنمية المستدامة التابع ابخوث الصحراء بمطروح، وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ومديرية الزراعة بمطروح، طبقا للجان مختصة تقوم بمعاينة المناطق الصحراوية، علي الطبيعة، تمهيداً لإنشاء الآبار والسدود.