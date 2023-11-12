حرب إبادة إسرائيلية في غزة.. وطائرات الاحتلال تقصف البشر والحجر (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، جاء فيه أنّ العراقيل التي وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فاقمت الأوضاع الإنسانية المترديّة في القطاع، بداية من القصف المستمر للأراضي الفلسطينية، حتى رفض دخول المساعدات بصورة دائمة وإيصالها للمحاصرين داخل القطاع.

وأوضح التقرير، أنّ مصر أخذت على عاتقها من خلال مؤسساتها المجتمعية والإنسانية، توفير مئات الشاحنات من المساعدات، إضافة إلى تنسيق استقبال المساعدات الدولية عبر مطار العريش الدولي وإدخالها إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية.

وأكمل التقرير، أنّ عدد شاحنات المساعدات التي تم إدخالها إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح 800 شاحنة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والمياه والمواد الإغاثية الأخرى، وكان لمصر النصيب الأكبر من هذه المساعدات.