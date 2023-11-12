«الهجرة»: المصريون في الخارج يتطلعون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشفت وزارة الهجرة، عن أنّ المصريين بالخارج أعربوا عن تطلعهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، للحفاظ على الحق الدستوري للمصريين بالخارج، من اختيار القيادة السياسية، ومن يمثلنا لقيادة الوطن إلى بر الأمان في هذه الظروف الدقيقة التي تعصف بالعالم.

وقال سفراء مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، إنّ أعداد الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى نحو مليون و800 ألف مصري، يتركز معظمهم في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك، لافتين إلى أنّ التصويت في القنصلية في نيويورك، ولاية تكساس، والتصويت في القنصلية في هيوستن، ولاية كاليفورنيا، والتصويت في القنصلية في لوس أنجلوس، وكذلك في ولاية فلوريدا.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير محمد فخري، سفير مصر في كندا، خلال اجتماع مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ضمن حملة «شارك بصوتك»، أنّ الجالية المصرية في كندا يبلغ عددها نحو 300 ألف مصري، يعيشون في مقاطعة أونتاريو (مدن ميسيساجا وأونتاريو وتورونتو).

وتابع أنّ التصويت بالسفارة في أوتاوا، مقاطعة كيبيك (مدينة مونتريال)، والتصويت بالقنصلية في مونتريال، مقاطعة ألبرتا (مدينة كالجاري)، التي تبعد 3.724 كيلومتر عن السفارة في أوتاوا، مقاطعة كولومبيا البريطانية (مدينة فانكوفر)، تبعد 3.765 كيلومتر عن السفارة في أوتاوا.