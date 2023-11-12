الهيئة الوطنية تنشر فيديو لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات فيديو يحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التى تجري فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وفي الداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، المصريين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، يوم 9 نوفمبر، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني للاجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وأعلنت الهيئة، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.