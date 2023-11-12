دورات تدريبية للرائدات الريفيات بالغربية حول أهمية التصويت في الانتخابات

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، دورة تدريبية لعدد من الرائدات الريفيات حول الثقافة الانتخابية، وكيفية تثقيف الناخبين حول الانتخابات وأهمية المشاركة في التصويت، حيث أن تثقيف الناخبين هو جزء لا يتجزأ من مجمل برامج التربية المدنية الشاملة.

حقوق الناخب

وقال الدكتور خالد أبو المجد، مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إن تثقيف الناخبين له أثر عظيم في دعم وتعزيز نزاهة الانتخابات، كما أن برامج تثقيف الناخبين تعمل على نشر معلومات متوازنة وموضوعية بشأن كل ما يحتاج المواطنون لمعرفته من أجل ممارسة حقهم في التصويت، وتعمل برامج تثقيف الناخبين على توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم في العملية الانتخابية، كما توضح أهمية المشاركة في التصويت، وفي بعض البلدان، فإن تثقيف الناخبين هو جزء لا يتجزأ من مجمل برامج التربية المدنية الشاملة.

الثقافة الانتخابية

وأوضح، أن مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، نظمت برنامج تثقيفي حول الانتخابات الرئاسية للرائدات الريفيات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى بالغربية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وأحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وتضمن البرنامج التدريبي فهم الرائدات الريفيات الحقوق وواجباتهم وفقاً للدستور وقانون الانتخابات، وان صوتهم أمانة، وأن لهم أهمية المشاركة فيها.