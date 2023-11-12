تعرف على موعد توقف حملات الانتخابات الرئاسية داخل مصر.. قبل يومين من الاقتراع

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 9 نوفمبر الماضي، وذلك بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في الجريدة الرسمية، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددتها الهيئة.

بدء فترة الصمت الانتخابي في الداخل

وحددت الهيئة بدء فترة الصمت الانتخابي تتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الداخل اعتبارا من يوم 8 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذى يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.