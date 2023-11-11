محافظ الإسكندرية: تعميم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الميادين

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، كافة الأحياء بالبدء في تعميم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الميادين الرئيسية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح النصب الفني بدوران نقطة الأنفوشي، وأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الفنادق بالمنشية، وأعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الخلايا الضوئية استعدادًا لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة، في إطار مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها» والتي تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

الاتجاه نحو المدن الخضراء

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن أعمال التطوير التي تتم بالميادين والحدائق العامة بالإسكندرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

رفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة

وأكد إن الميادين هي واجهة المدن والشاهد على تاريخها لذا أطلقت المحافظة مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»، لرفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة بالشكل الحضاري الذي يليق بعروس البحر المتوسط مع مراعاة القيمة الحضارية والثقافية والأبعاد التراثية للمنطقة التي يوجد بها الميدان، وانتقاء ما يناسبها من أعمال تجميلية دون المساس بالهوية البصرية الخاصة بالمحافظة.