شركات السياحة: أعداد المتقدمين للحج السياحي ستصل إلى 70 ألفا في العام الجاري

كشف حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أعداد المتقدمين للحج هذا العام ستكون جيدة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمؤشرات السوق الحالية، فإن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف مواطن سيتم اختيار نحو 23 ألف منهم للفوز بفرصة الحج هذا العام.

تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي

وأضاف لـ«الوطن»، أن باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحى لهذا العام سيبدأ منتصف الشهر الجاري ولمدة تتخطى الـ50 يوما، موضحًا أنه عقب باب غلق باب التقدم للحج سيتم إجراء القرعة لاختيار الفائزين.

ضوابط التقدم للحج السياحي

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن شركات السياحة تقوم حاليا بتسويق برامج الحج دون الإعلان عن الأسعار وذلك انتظارا لإعلان الأسعار بشكل رسمي، موضحًا أنه لن يتقدم للحج السياحي هذا العام إلا المواطنين الذين لم يؤدوا مناسك الحج قبل ذلك، أو لم يتقدموا هذا العام بطلبات الحج إلى وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي اللتان تنظمان حج القرعة والجمعيات الأهلية.