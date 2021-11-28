عاجل.. الداخلية تخطر النواب بوفاة النائب أحمد زيدان ودقيقة حداد على روحه

أخطرت وزارة الداخلية، مجلس النواب اليوم، بوفاة النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي توفى قبل أيام، وذلك بعد صراع مع المرض، وأعلن النائب أحمد سعد، وكيل أول المجلس، أن المجلس تلقى الإخطار اليوم، ودعاء الأعضاء للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل.

وفاة النائب أحمدزيدان

وكان قد رحل النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، فى 16 نوفمبر الجارى عن عمر يناهز الـ 34 عاما، بسبب وعكة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات القاهرة.

تفاصيل وفاة النائب أحمد زيدان بعد صراع مع المرض

ويعد النائب أحمد زيدان من مواليد 1987 م ، تخرج زيدان، عضو مجلس النواب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، وتخصص علوم سياسية، وهو أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو مقيد بالفرقة الأولى، عام 2006

وكان قد أشاد النائب أحمد زيدان بتخصيص عام 2016 عاما للشباب المصري، موضحا أنه أكبر دليل على تحركات الشباب ووعيهم السياسي هو مشاركتهم في مجلس النواب، وفوز 60 نائبا تتراوح أعمارهم من 25- 35 عاما، حيث عين نائبا بالفصل التشريعي الأول لبرلمان 2021 و وفقا لقانون مجلس النواب ، تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة فى قانون مجلس النواب على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه". وطبقا لقانون مجلس النواب فإنه من المقرر أن يتم تصعيد الإحتياطى لـ النائب أحمد زيدان بالقائمة وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.