قافلة طبية بمركز شباب الغرابوة في التل الكبير بالإسماعيلية غدا

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن انطلاق قافلة طبية مكبرة غدا الاثنين تستمر لمدة يومين بمركز شباب الغرابوة في مركز ومدينة التل الكبير تضم العديد من التخصصات الطبية.

القافلة تضم 9 عيادات تخصصية

وقال بيان رسمي لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية إن القافلة تضم 9 عيادات تخصصية وتستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، ضمن مبادرة حياة كريمة، برعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأضاف البيان أن القافلة تضم تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

وتابع محافظ الإسماعيلية، أن القافلة تضم الطبية صيدلية تحتوي على 80 صنف دوائي تم توزيعها على المواطنين، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات للتثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تعقد المبادرة عدة ندوات للتثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن الدور المجتمعي في قرى الإسماعيلية المختلفة.