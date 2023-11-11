«الوطنية للطوارئ» تحذر من سقوط أمطار بنسبة 40% على الإسماعيلية اليوم

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من سقوط أمطار بنسبة 40% على جميع أنحاء المحافظة اليوم السبت، بالتزامن مع اضطراب في حالة الطقس.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن هناك فرصة لسقوط أمطار قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 40% تقريباً على معظم أنحاء المحافظة تزداد على السواحل الشمالية من المحافظة.

الطوارئ: شبورة وضباب صباح اليوم

وقال بيان للأرصاد الجوية إنه من المتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحياناً قد تصل إلى حد الضباب، من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وأضاف البيان: يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره مع نشاط معتدل للرياح 22 كم للساعة مشيرا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، العظمى 29° والصغرى 18 درجة مئوية.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من السير بسرعات عالية على الطرقات السريعة والصحراوية خلال سقوط الأمطار مطالبة بتخفيض السرعة لتصل إلى 60 كيلو في الساعة بحد أقصى.

كما حذرت الشبكة المواطنين بضرورة الابتعاد عن لافتات الإعلانات، وأعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة بعدم تعريض حياتهم للخطر بالتزامن مع تقلب حالة الطقس.