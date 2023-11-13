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«النقل» تكشف مدة التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل

كتب:

كريم روماني
12:54 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
المونوريل

المونوريل

أكدت وزارة النقل، أن التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل، قد يستمر لمدة 6 شهور، موضحة أن المشروع يدخل مصر لأول مرة ويعتبر من وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة، التي حرصت الوزارة على التوسع فيها وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تدريب الأطقم التي تعمل على المشروع

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن التشغيل التجريبي يستغرق هذه المدة لأكثر من سبب أولها تدريب الأطقم التي تعمل على المشروع بشكل جيد، وتأهيل الأنظمة التي تتحكم في المشروع الذي يسير بدون سائق.

ونوهت الوزارة، إلى أن مسار مشروع مونوريل شرق النيل تم الانتهاء منه، وجاري العمل على تجهيز المحطات الخاصة به، موضحة أن المشروع يتكامل مع وسائل النقل الأخرى كالمترو.

وفي سياق متصل، قال خالد مصطفى، مهندس الشركة المنفذة للمشروع «ألستوم»، إن المونوريل يتكون من 4 عربات، وفكرته أن يسير على قضيب واحد مُصمم فوق كباري معقلة، وبالتالي فهو لا يشغل أي مساحة من الأرض، موضحا أن القطار يسير على «كوتش مثله مثل السيارات».

تصميم المشروع يراعي الكثافة السكانية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تصميم المشروع يراعي الكثافة السكانية، ومن المقرر تزويد القطار عربات جديدة ليكون الإجمالي 6 و8 عربات بعد الإقبال المتزايد على المشروع من قبل الركاب، مؤكداً أنه يسع 560 راكب، وهو مزود بكاميرات مراقبة وجهاز انذار للحريق، فضلاً عن وسيلة اتصال بين الراكب.

وتبلغ سرعة قطار المونوريل 80 كيلومترا في الساعة عند التشغيل، وزمن التقاطر بين كل قطار والتالي له 5 دقائق، فضلاً عن كونه يسير في منعطفات أكثر حدة من المترو، وفق مهندس الشركة المنفذة للمشروع.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.