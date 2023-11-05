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مدبولي يشهد التشغيل التجريبي لخط المونوريل بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية

كتب:

مريم جاد
10:55 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
البدء التجريبي لخط مونوريل شرق

البدء التجريبي لخط مونوريل شرق

يشهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، افتتاح البدء التجريبي لخط مونوريل شرق، خلال فعاليات افتتاح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

وقال اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خلال فعاليات افتتاح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، إن المشروع الثاني هو خط مونوريل شرق، الذي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية.

 

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