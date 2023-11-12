«حياة كريمة» توزّع 2000 وجبة على أهالي المرضى بالمستشفيات ضمن مبادرة «سبيل»

تستكمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» دورها ضمن مبادرة «سبيل» التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، بهدف توفير وجبات ساخنة للأهالي الأكثر احتياجا في المحافظات والمناطق المختلفة، في إطار عملها لدعم المواطن المصري الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أنّ المبادرة تستكمل جهودها بعدد من المحافظات، مشيرة إلى أنّ متطوعي حياة كريمة وزّعوا 2000 وجبة غذائية في محافظتي الفيوم وبورسعيد، للأهالي في المستشفيات المرافقين لذويهم، مؤكدة أنّ مهمتها الأساسية الوقوف إلى جانب المواطن المصري في كل مكان ومد يد العون للجميع.

مبادرة سبيل

أوضحت المبادرة الرئاسية، أنّ مبادرة سبيل تستهدف توفير وجبات غذائية متكاملة لأهالي المرضى المتواجدين معهم في المستشفيات، بهدف دعمهم والتخفيف عنهم.

وأكدت المبادرة الرئاسية، أنّ «سبيل» من المقرر أن تتواجد في المحافظات كافة، من أجل دعم الأهالي الأكثر احتياجا في كل مكان على مستوى الجمهورية.