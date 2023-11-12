إزالة 9 آلاف مخالفة بناء وتعد على الأرض الزراعية في المحافظات خلال 10 أيام

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات، جرى تنفيذ حملات لإزالة تعديات ومخالفات بناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي حتى 9 نوفمبر الجاري عن إزالة 8048 حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 994 فدانا، علاوة على إزالة مخالفات بناء تشمل 909 حالات على مساحة 268 ألف متر مربع بمختلف المحافظات.

الحفاظ على الأرض الزراعية

وعن عقوبة مخالفات البناء، أضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة وفق توجيهات رئيس الوزراء من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين من حبس وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه على التعديات ومخالفات البناء وفق توجيهات الحكومة.

تحرير 6575 محضرا بالتعديات ومخالفات البناء

وأشار إلى أنه جرى تحرير 6575 محضرا بالتعديات ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التنسيق بين غرفة العمليات والأزمات بالوزارة مع المحافظات لرصد أي تعديات والتعامل معها في المهد.

وشدد على أن الدولة لن تتهاون في حقها بشأن التصدي لأي تعديات واتخاذ إجراء قانوني، ويتم استرداد أرض أملاك الدولة التي جرى التعدي عليها واسترجاعها لجهة الولاية مرة أخرى، واتخاذ المطلوب للحفاظ عليها ومنع التعدي مرة أخرى.