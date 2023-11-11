موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. ما التعديلات القانونية الجديدة؟

تتجه الحكومة إلى فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وذلك بعد انتهاء قانون التصالح السابق في 30 يونيو الماضي.

وجاء قرار الحكومة بفتح باب التصالح في مخالفات البناء بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إذ أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف.

وأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي من شأنها تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.

وتشمل التعديلات المتوقعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ما يلي:

- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.

- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.

- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.

ومن المتوقع أن يتمّ تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب خلال الانعقاد الحالي، وذلك بعد انتهاء الحكومة من إعداده.