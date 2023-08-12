الشرطة الفرنسية تغلق برج إيفل في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

أمرت الشرطة الفرنسية بإخلاء برج إيفل، في وسط العاصمة باريس، ظهر اليوم السبت، بعد تلقيها رسالة بوجود قنبلة، مما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين في محيط المعلم السياحي الشهير.

فرق الألغام تجري عمليات تفتيش لبرج إيفل

وذكرت قناة «بي إف إم» الفرنسية، قبل قليل، أن فرق إزالة الألغام تواجدت في موقع برج إيفل، لإجراء عمليات تفتيش وتمشيط البرج، والتأكد من عدم وجود قنبلة، مشيرةً إلى أنه تم إغلاق برج إيفل أمام الزوار حتى إشعار آخر.

وفق مصدر في شرطة العاصمة الفرنسية، فقد تم إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل، إضافة إلى ساحة البرج، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

انتشار مكثف للشرطة في محيط برج إيفل

وأفادت السلطات الفرنسية بأن الشرطة وفرق إزالة الألغام انتشرت بكثافة في الموقع، وأكدت السلطات أن هذا الإجراء عادةً ما يتم اتخاذه في مثل هذه الحالات، على الرغم من كون الحادثة نادرة الحدوث.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن عملية الإخلاء، التي بدأت ظهر اليوم، تشمل ثلاثة طوابق من برج إيفل، بما في ذلك مطعم البرج، والفناء الأمامي.