«صحة البحيرة» تشارك في المؤتمر العلمي الخامس للإدارة المركزية للمعامل

شاركت مديرية الصحة بالبحيرة «إدارة المعامل» بالمؤتمر العلمي الخامس للإدارة المركزية للمعامل المركزية بالوزارة، إذ حضر فعاليات المؤتمر العلمي الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور محمد عبدالمنصف مدير إدارة المعامل بالمديرية، والدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ومساعد مدير إدارة المعامل بالمديرية.

مشاركة «صحة البحيرة» في مؤتمر المعامل المركزية

وألقت الدكتورة ولاء قنديل، محاضرة عن «المعايير المتمركزة حول المريض ودورها في تحسين تجربة المريض»، وتعد بُعدا جديدا من أبعاد اعتماد المعامل الطبية واتخذ كنموذج تطبيقي لها معمل مستشفى حميات دمنهور.

معايير مفهوم الرعاية

كما شرحت مفهوم الرعاية المتمركزة حول المريض مفهوم تجربة المريض وآليات تحسينها وتوضيح ما جاء في معايير اعتماد المعامل الطبية GAHAR 2021 وتمثلت في الآتي:

تعديل مسار العمل ومسار المريض، الإعلان عن الخدمات المعملية، تطوير ورفع كفائة طاقم العمل، ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، تثقيف المرضي، استطلاع آراء المرضي والتغذية.

وعقب وكيل وزارة الصحة على المحاضرة بأن المعامل الطبية أصبحت إحدى نقاط القوة بوزارة الصحة، والتوسع في حجم الخدمات المعملية وتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة ودعم وتطوير الكفاءات الفنية المختلفة في كافة التخصصات المعملية أدى إلى تحسين أداء الخدمة وزيادة الطلب عليها.