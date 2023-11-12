«تعليم بورسعيد»: تقييم شهري لطلاب المرحلة الإعدادية لمتابعة مستواهم

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم اليوم مدرستي الغرفة التجارية الإعدادية للبنين ومدرسة الشهيد عبده الدالي الإعدادية للبنين، ضمن جولة يومية تقوم بها لمتابعة الدراسة في مختلف مدارس بورسعيد، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

رافقها خلالها الدكتور هشام الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية وفاطمة هجرس وكيل الإدارة و عزيزة رفعت مدير إدارة شمال التعليمية.

كثافة حضور الطلاب

أشادت وكيل أول الوزارة بانتظام سير العملية التعليمية وبكثافة حضور الطلاب مشددة على استمرار الحصر اليومي للغياب، منوهة بعمل تقييم شهري للطلاب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس هذا الأسبوع الجاري؛ لمتابعة المستوى التحصيلي والمعرفي للطلاب بالمرحلة الإعدادية.

تبسيط المادة العلمية

كما أجرت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد نقاشًا مع الطلاب لقياس مدى استيعابهم لشرح معلميهم داخل الفصول مثنية على المجهود المبذول من المعلمين بالمدارس محل الزيارة مطالبة ببذل المزيد من الجهد لتبسيط المادة العلمية للطلاب وخلق بيئة جاذبة لهم داخل المدارس وتفعيل الأنشطة التربوية متمنية لهم التوفيق والسداد.

من جانب آخر تفقدت وكيل تعليم بورسعيد، اليوم مركز التطوير التكنولوجي في زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل به.

وقامت الدكتورة هالة عبد السلام أثناء الزيارة بتفقد معامل الحاسب الآلي واللغات ومعمل العلوم رفقة الدكتورة أمل شومان مدير المركز، مشيدة بالإمكانيات المتاحة واستعداد المركز لاستقبال الفعاليات والمسابقات.

كما شاهدت وكيل أول الوزارة عددًا من الفعاليات المقامة بقاعات المركز تحت إشراف توجيه عام المكتبات، بالإضافة لورشة عمل للمعلمين بإحدى القاعات بالمركز.