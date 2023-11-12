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البيت الأبيض: التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول

كتب:

محمد عزالدين
04:59 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

الوضع بمستشفى القدس حرج للغاية

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد صرحت بأنّ الوضع في مستشفى القدس وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، بعد توقف المولد الرئيسي للمستشفى بسبب نفاد الوقود، لافتا إلى محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى.

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بقلم محمد عزالدين