هيئة الأرصاد: الخريف هو فصل تقلبات جوية.. وتحذير بشأن تغيير الملابس

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هو فصل تقلبات جوية، وتوجد فيه أيام ترتفع فيها درجات الحرارة نسبيًا، وأيام أخرى أقل من حيث درجات الحرارة، وتقل درجات الحرارة ليلًا عن درجات الحرارة بالنهار، مضيفًا: «نحذر خلال الفترة المقبلة يجب تغيير نوعية الملابس خلال النهار عن نوعية الملابس ليلًا».

تشابه بين أواخر الفصول الانتقالية والرئيسية

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، أن فصل الشتاء يبدأ في الثالث والعشرين من ديسمبر طبقًا للحسابات الفلكية، ولكن مع الحسابات المناخية فإن الفصول الانتقالية ألا وهي الربيع والخريف تكون مشابهة إلى حد ما الفصول الرئيسية الصيف والشتاء، موضحًا أن المنتصف الثاني من فصل الخريف مشابه لفصل الشتاء في أول شهر ديسمبر تكون درجات الحرارة أقرب لفصل الشتاء.

وأوضح أن مصر تكون في ذروة الشتاء في شهري يناير وفبراير بسبب النزول الشديد في درجات الحرارة بسبب حدوث منخفضات قطبية، ومع التوزيعات الضغطية التي تجعل مصادر الهواء القادم إلى الإقليم من مناطق ثلجية من شمال وجنوب أوروبا.