أمطار رعدية تضرب بعض مدن البحيرة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال

تعرضت بعض مدن ومراكز محافظة البحيرة، منذ قليل، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، لاسيما في مراكز «شبراخيت، الرحمانية، الدلنجات».

أمطار تضرب محافظة البحيرة

وشهد طقس محافظة البحيرة اليوم انخفاضا في درجات الحرارة مع طقس غائم على مدار اليوم، إذ أشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة إلى سقوط أمطار رعدية اليوم الأحد وغدا الإثنين.

طقس الساعات المقبلة في البحيرة

وتعرضت أمس المدن الساحلية في البحيرة وهى «إدكو، رشيد، المحمودية، دمنهور» إلى سقوط أمطار غزيرة مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها.

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود بطقس البحيرة غدا الإثنين الغيوم الجزئية ونشاط للرياح مع فرص لسقوط الأمطار الرعدية التي تصل نسبتها إلى 40%.

كما تتعرض طرق محافظة البحيرة إلى تأثير ظاهرة الضباب الكثيف والتي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً لذا ناشدت الجهات المعنية في البحيرة المواطنين بتقليل السرعات على الطرق الرئيسية وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية، مع استخدام كشافات السيارة.