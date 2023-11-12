تأجيل دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى محكمة لـ17 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة، بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود في الطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

الدعوى اختصمت أمين المجلس وآخرين

اختصمت الدعوى التي حملت الرقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.

مجلس الدولة يقرر سحب الاستراحة

وسبق أن قرر رئيس مجلس الدولة، سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي في مقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين، أقل مساحة، ليكونا استراحة المحامين.

القرار صدر بالمخالفة للقانون

وأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة، صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.