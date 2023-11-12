عاجل.. أول تعليق من سهر الصايغ بعد تعرضها لحادث سير

طمأنت الفنانة سهر الصايغ جمهورها، في مصر والوطن العربي، على حالتها الصحية، بعد تعرضها لحادث سير، ليلة أمس، إذ أدى إلى تحطيم السيارة، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الحالة الصحية للفنانة سهر الصايغ

قالت سهر الصايغ فى تصريحات لـ«الوطن»، إنها بصحة جيدة، ولم يحدث لها إصابات، موجهة الشكر للجمهور على سؤاله، موضحة «أنا بخير الحمدلله».

تعرض سهر الصايغ لحادث سير

كانت سهر الصايغ، نشرت صورًا من الحادث، وعلقت عليها: «الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل، المهم أني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال».

وأضافت: «الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت، أشكركم جدا وكتر ألف خيركم، حقيقي مصر فيها رجالة».