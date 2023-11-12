سهر الصايغ تتعرض لحادث سير: «ربنا وقفلي 30 ابن حلال»

أعلنت الفنانة سهر الصايغ، تعرضها لحادث سير، وحدوث تليفات كبيرة لسيارتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

سهر الصايغ تتعرض لحادث سير

ونشرت سهر الصايغ، صورا من الحادث، وعلقت عليها: «الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل، المهم أني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال».

وأضافت: «الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت، أشكركم جدا وكتر ألف خيركم، حقيقي مصر فيها رجاله».

وفى سياق آخر، كانت سهر الصايغ أعلنت انفصالها عن خطيبها بعد 5 أشهر من الخطوبة، ووجهت رسالة إليه بعد فسخ خطوبته، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها

وكتبت سهر الصايغ عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «اللهم ارزقه خيرا مني، وارزقني خيرًا منه، تم فسخ خطوبتي، رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير، فعسى الله أن يبدلنا خيرًا».