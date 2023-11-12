لافروف: شروط الاتحاد الأوروبي لعضوية صربيا «ممارسة جيوسياسية» لدعم العقوبات

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الشروط الأولية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لعضوية صربيا، بأنها «ممارسة جيوسياسية»، لدفع بلجراد إلى دعم العقوبات الغربية على روسيا.

عمل مسدود

وقال لافروف، في تصريح أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الأحد: «يبدو أن أنقرة قررت أنها لن تنخرط في عمل مسدود وعديم الفائدة بعد الآن، لكن بلجراد تكرر تطلعها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ومنذ عدة أيام، طلبوا عدم نسيانهم عند بدء المحادثات مع أوكرانيا ومولدوفا.. وردا على ذلك، قيل لهم أنه يجب عليهم أولا الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا».

الاتحاد الاقتصادي

وأضاف: «الأمر كله يتعلق بالاتحاد الاقتصادي كما تم تصوره عند إنشائه، وكما تم الإعلان عنه ولماذا اجتذب الراغبين في الانضمام إليه، الآن أصبح الأمر مجرد ممارسة جيوسياسية، فهم يطالبون الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بالتنازل عن كوسوفو، ودعم العقوبات ضد روسيا، وفي هذه الحالة سوف ينظرون إلى العرض».

مناقشة الانضمام للاتحاد الأوروبي

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بأن قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل، ستناقش توصية المفوضية الأوروبية بشأن بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا، مشيرةً إلى أنه في حالة اتخاذ قرار إيجابي، فقد تبدأ هذه المحادثات في مارس 2024.