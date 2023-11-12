أمطار غزيرة تواصل السقوط على مدينة المنصورة بالدقهلية

شهدت مدينة المنصورة بالدقهلية، مساء اليوم الأحد، سقوط أمطار رعدية غزيرة، على عدد من المناطق بالمدينة، وبرودة في الطقس مع تكاثر الغيوم والرياح.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار مع تأثير ظاهرتي الرياح المثيرة للرمال والأتربة والضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية، التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ومن ضمنها محافظة الدقهلية.

انتشار سيارات كسح مياه الأمطار بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها، رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق الكهربائي حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.

التنسيق الكامل بين غرف العمليات

وأشارت المحافظة إلى ضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات في كل مركز ومدينة والوحدات القروية، ومع كل الجهات المعنية ومع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان محافظة الدقهلية، والتواجد المستمر لكل القيادات والإدارات الميدانية في الشارع والمتابعة أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.