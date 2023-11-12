«الأرصاد» تكشف أسباب سقوط الأمطار اليوم: رعدية على بعض المناطق

شهدت أغلب محافظات الجمهورية منذ أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كانت رعدية في بعض الأماكن، وأكثر المحافظات تأثرًا كانت المنوفية والغربية، كما شهدت القاهرة الكبرى سقوط أمطار.

وتوقّعت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى استمرار فرص سقوط الأمطار، وستكون الأمطار متوسطة ورعدية على بعض الأماكن من محافظات شمال ووسط الصعيد، وبعض المناطق من الصحراء الغربية.

وفي القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسواحلنا الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أوضحت غانم أنّ الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، خفيفة من شمال الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.