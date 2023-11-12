«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار.. وطقس اليوم مائل للحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن احتمالية سقوط الأمطار اليوم على 26 محافظة على مستوى الجمهورية بنسبة حدوث بين 30 حتى 40%، بدءا من شمال البلاد ووصولا إلى جنوب الصعيد، بنسب متفاوتة وفقا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة، حيث يستمر تكاثر السحب الممطرة التي أثرت على عدّة محافظات أمس.

26 محافظة تشهد سقةط أمطار اليوم

وتشير الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظات مدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة «مطروح، الإسكندرية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية، بورسعيد، السويس، ودمياط والقليوبية والغربية والمنوفية والدقهلية،والقاهرة الكبري، شمال وجنوب سيناء، جبال البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر، سوهاج، قنا، اسوان، بنى سويف، المنيا، الفيوم، اسيوط، الودي الجديد».

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم الأحد، يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد خلال النهار، معتدل الحرارة على شمال البلاد والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يسود طقس مائل للبرودة.

درجات الحرارة اليوم 12 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.