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النيابة العامة تكشف تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـحفل المنصورية

كتب:

الوطن
06:08 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
النيابة العامة

النيابة العامة

تلقت النيابة العامة محضر الشرطة المؤرخ في 27 -10- 2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، إذ اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عدد منهم.

فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه، وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة المنشورة، إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل، بل إن ثمة من قتل، ذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفا.

وباستجوابهم، أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع، ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها حذفوها، هذا وانتهت النيابة العامة، إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

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