إحالة 58 متعديا على الأراضي الزراعية إلى النيابة العامة في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.

التعامل الفوري

وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

بالتصدي للحالات البناء

وعلى مدار الساعة تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات حيث نجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3 سهام و 20 قيراط و2 فدان كما تم إزالة 11 مخالفات للبناء على مساحة 794 م2، كما تم إحالة 37 متعديا على الأراضي الزراعية و11 مخالف للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.