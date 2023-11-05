إحالة 149 محضرا بالمخالفات التموينية المضبوطة بالدقهلية إلى النيابة العامة

أعلنت محافظة الدقهلية عن قيامها بإحالة عدد من المخالفات التموينية بالدقهلية، إذ جرى إحالة 149 محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة في المحافظة بعد أن تم ضبطها من مديرية التموين والطب البيطري والوحدات.

ضبط مخالفات تموينية في الدقهلية

وأشارت المحافظة إلى أنه جرى عمل الحملات التموينية في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأسفرت الحملات عن تحرير 149 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وبني عبيد وبلقاس ومنية النصر وأجا ونبروه ودكرنس والمنصورة والسنبلاوين، إذ تم المرور علي 137مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة.

وجاءت المحاضر التي جرى ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.