«الاتحادي الديمقراطي»: خطة الرئيس السيسي للتنمية حققت نقلة نوعية لمصر

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن المكتسبات التي حصل عليها المواطن منذ 2012 يجب أن يحافظ عليها، ولا سيما خطة التنمية الشاملة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلت مصر نقلة نوعية من طرق ومواصلات وكباري ومدن وجامعات جديدة.

المواطن يعي ما يحيط بالبلاد

وأضاف «ترك»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المواطن المصري يعي ما يحيط بالبلاد، ومحاولات إيقاع مصر، ولكن بفضل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، والذي أوصل مصر لبر الأمان منذ ثورة 30 يونيو حتى اليوم، جرى القضاء على الإرهاب.

بناء الإنسان المصري

وأشار إلى أن خطة التنمية الشاملة لمصر تتضمن بناء الإنسان، وإنشاء خطوط للمترو والقطارات تربط كل محافظات مصر، وكل هذه مكتسبات لا بد من أن يحافظ عليها الشعب.

ولفت إلى أن التنمية أصبحت في النواحي كلها، وثمارها يجنيها المواطن خلال الفترة المقبلة.