مشروع «مسام» يعلن نزع 637 لغماً زرعها الحوثيون في مناطق باليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن «مسام»، اليوم الأحد، أن الفرق التابعة له تمكنت من نزع 637 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعها مسلحون من جماعة «الحوثي»، في عدة محافظات يمنية، وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

العمل على إزالة الألغام

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمشروع «مسام»، أوردته قناة اليمن الفضائية، أن فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع، قامت بإزالة لغمين من الألغام المضادة للأفراد، و117 لغماً مضاداً للدبابات، و518 ذخيرة غير متفجرة، خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.

تاريخ نزع الألغام

وأوضح مشروع «مسام» أن مجموع الألغام التي تم نزعها خلال شهر نوفمبر الجاري، بلغ 1472 لغماً وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة، مشيراً إلى أن مجموع ما تم نزعه، منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى 10 نوفمبر الجاري، يبلغ 421 ألف و469 لغماً وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة في مختلف المحافظات اليمنية.