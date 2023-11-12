تحرير 45 محضر إشغال خلال حملات مكبرة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدة حملات إشغال مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

إزالة حالات إشغالات على الطرق في البحيرة

أسفرت حملات إزالة الإشغالات عن رفع 341 حالة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 163حالة بمدينة بدمنهور، 118 حالة بمدينة بوادي النطرون، و60 حالة بأبو حمص، كما تم تحرير 45 محضر إشغال طريق.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات بتكثيف حملات إزالة الإشغالات

تأتي حملات إزالة الإشغالات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.