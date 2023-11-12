«صحة مطروح»: تقديم خدمات مشورة تنظيم الأسرة لـ15 ألف سيدة بسن الإنجاب

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الفرق الطبية والرائدات الريفيات بالمحافظة، قدموا خدمات المشورة الصحية لعدد 15 ألف 298 سيدة، من المتزوجات وفي سن الإنجاب، أثناء الزيارات المنزلية، خلال حملة طرق الأبواب التي نفذتها علي مستوي المحافظة.

تحويل 937 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة بمطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى إحالة عدد 937 الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، خلال أيام حملة طرق الأبواب، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة مطروح، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

حملة طرق الأبواب من عمر 15 حتى 49 عاما

وأضاف وكيل صحة مرسى مطروح أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذ حملة طرق الأبواب التوعوية والخدمية وحصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر 15 عاماً وحتى 49 عام.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة، كما جري تنفيذ دورات تدريبية خلال شهر أكتوبر الماضي لتدريب الفرق الطبية بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، تم خلالها تدريب عدد كبير من مسئولي تنظيم الأسرة، ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة، وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الالكتروني.

خدمات تنظيم الأسرة

وذكرت الدكتورة إسراء صلاح مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على حملة مرسى مطروح أنه جري تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات علي طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربون، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.