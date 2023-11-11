ضبط 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، أن حملة تموينية تابعة للمديرية تمكنت من ضبط 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بدائرة المحافظة، وجرى اتخاذ الإراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وإعدام الكميات المضبوطة.

حملات تموينية متنوعة على مدار الأسبوع

وأشار إلى أن المديرية وجهت عدة حملات تموينية على مدار اسبوع، استهدفت الأسواق والمحال التجارية بدائرة المحافظة، تمكنت خلالها من ضبط عدة مخالفات تموينية بينها ضبط 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر ضد محلات غذائية في بني سويف

وأضاف أنه جرى تحرير محضرين للمسؤولين عن محلات بيع المواد الغذائية في بني سويف، لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 100 كجم شيبسي، 30 كجم سردين، كما تم تحرير محضرًا لحيازة وبيع سلع مدعمة والمخصصة لمستحقي الدعم، و14 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.

محافظ بني سويف يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.