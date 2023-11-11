تحرير 96 محضرا لعدد من المخابز البلدية خلال أسبوع في بني سويف

أكد المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 96 محضرا تموينيا متنوعا ضد مسؤولي مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة، خلال عدة حملات شنتها المديرية على مدار الأسبوع المنقضي.

محاضر تموينية لمخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مديرية التموين في بني سويف شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 96 محضرا لمخالفات بالمخابز، بواقع 26 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و17 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و14 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج و6 محاضر للتصرف في 475 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.