«تعليم بني سويف» توجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي

عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم السبت، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، لمناقشة حُسن سير انضباط العملية التعليمية.

تعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية

ووجه وكيل تعليم بني سويف بضرورة تضافر الجهود في الفترة المقبلة وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل على تحسين وجودة التعليم وتكثيف المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات للتأكد من انتظام العمل. بالمدارس.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وشدد وكيل الوزارة في محافظة بني سويف على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل التعليمية، وتجهيز القاعات الدراسية مع تعظيم دور المنصات المنصات والقنوات التعليمية والاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية لعرض المادة التعليمية.

غرس قيم المواطنة والانتماء للوطن

كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح والعمل على غرس قيم المواطنة والانتماء للوطن لدى الطلاب، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لمديري المدارس خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير، والذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل شامل على مدار 6 أشهر وفق معايير علمية وفنية وتوجت باجتيازهم برنامج دبلومة القيادات التربوية والأمن القومي وتحقيق الاستفادة من قدراتهم للنهوض بالعملية التعليمية ونجاح المبادرة لتحقيق التغيير المنشود.